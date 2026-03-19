Reinaldo Teixeira garantiu esta quinta-feira que a Liga Portugal não teve uma «atitude parcial», nem concedeu «tratamento particular» ao Sporting no reagendamento do jogo com o Tondela.

O presidente da Liga Portugal falou durante a apresentação da iniciativa «Projeto Golo – Futebol pela Comunidade», do Sindicato dos Jogadores, em Odivelas, de cariz solidário e que apoiará as populações das zonas mais afetadas pela tempestade Kristin, no centro do país.

«Se me perguntar quando é [o jogo], não sei. Será tratado aquando da reunião da Comissão de Marcação de Jogos [da Liga]. O que posso dizer é que, com o conhecimento de causa ou conhecimento premeditado, nunca esperem desta Liga qualquer atitude permissível ou permeável de uma atitude parcial», referiu, perante as queixas do FC Porto sobre um alegado benefício ao Sporting.

«O único tratamento particular que existe na Liga é para todas as sociedades desportivas, de acordo com os regulamentos e o que é decidido nas Comissões da Marcação de Jogos.»