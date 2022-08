O Conselho de Disciplina da Federação anunciou a instauração de processos disciplinares a Pepe, Nuno Santos e Matheus Reis, na sequência do clássico do último sábado, no Dragão.

«O processo foi enviado, dia 24 de agosto de 2022, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução», anuncia o CD.

Recorde-se que o Sporting anunciou uma participação disciplinar contra Pepe, devido ao insulto do central do FC Porto na direção de Matheus Reis e que foi captado pela transmissão televisiva.

Da mesma forma, o FC Porto anunciou uma participação disciplinar contra Matheus Reis, por uma alegada agressão a um apanha-bolas durante o clássico.

Os dragões também avançaram com uma queixa contra Coates, falando de um pisão intencional do capitão sportinguista no pé de Evanilson, no primeiro golo portista, mas neste caso o Conselho de Disciplina não instaurou qualquer processo.

Já Nuno Santos está a contas com um processo disciplinar devido a um gesto feito no final do clássico, quando se dirigia para o túnel, esfregando dois dedos, num sinal associado ao dinheiro: o que pode ser interpretado como 'comprado'.