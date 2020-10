O programa Maisfutebol na TVI24 desta sexta-feira centrou-se no clássico deste sábado entre Sporting e FC Porto. Um clássico atípico em que os treinadores estiveram privados de boa parte dos jogadores, entregues às respetivas seleções, durante a semana.

Mas, ainda antes do clássico, o programa começou mais um prémio para o programa de desporto mais galardoado da televisão portuguesa. O Maisfutebol foi distinguido pela oitava vez e o programa desta noite começou mesmo com as programas a apontarem para o troféu.

Depois partimos a todo o gás para a análise do clássico, a começar com as conferências de imprensa dos dois treinadores. Mesmo com todas as dificuldades, o painel colocou-se no lugar de Rúben Amorim e Sérgio Conceição e lançou os onzes prováveis das duas equipas, com mais ou menos consensos.

Ainda houve tempo para dar um saltinho à entrevista de Pinto da Costa à TVI e, como não podia deixar de ser, fechámos com as rúbricas habituais.

No Jornal do Incrível, mostrámos como Carlos Carvalhal se assustou com «tiros» em Braga, enquanto nos Cânticos Míticos fomos rever o célebre You’ll never walk alone, mas a versão do Celtic, num histórico jogo com o Barcelona.

