Há 36 min
Que feio! Adeptos do FC Porto atiram camisolas do At. Madrid à cara de Hjulmand
Tudo aconteceu durante a saída do Sporting após concluir o aquecimento
Tudo aconteceu após os exercícios de aquecimento. Quando o Sporting abandonava o relvado do Dragão, em direção ao balneário, alguns adeptos do FC Porto colocados junto ao acesso ao túnel atiraram camisolas do At. Madrid à cara de Hjulmand.
Um deles até lançou a camisola para cima do jogadores do Sporting, que pegou nela e a entregou a um funcionário que estava por ali. Isto poucos dias após o capitão do Sporting ter ficado de fora de um jogo por causa de notícias sobre uma suposta proposta do At. Madrid nele.
