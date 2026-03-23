A queixa do FC Porto contra Luis Suárez foi parcialmente arquivada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os dragões tinham avançado com uma queixa contra o avançado do Sporting, devido a alegadas agressões ao defesa-central Jan Bednarek, que saiu ainda na primeira parte por problemas físicos, bem como pelos gestos do colombiano na direção das câmaras, que levaram o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, a afirmar que Suárez chamou «ladrão» ao árbitro Cláudio Pereira.

O CD da FPF pronunciou-se sobre os lances que envolvem Bednarek e decidiu-se pelo arquivamento parcial da queixa.

«Não se verificando nenhuma situação excecional que justifique a intervenção deste Conselho, designadamente porque os dois lances aqui referidos foram percecionados e avaliados em toda a sua extensão pela equipa da arbitragem, adere-se integralmente à posição supra referida, concluindo-se que, no caso em apreço, ainda que viesse a ser deduzida acusação, a probabilidade de absolvição prevaleceria sobre a de condenação, o que não apenas legitima, mas impõe, o arquivamento parcial dos presentes autos disciplinares, assim se decidindo» lê-se no documento.

No entanto, sobre os gestos do avançado do Sporting, o CD da FPF ainda não se pronunciou. Espera-se, por isso, que este caso seja analisado de forma independente.