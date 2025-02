Declarações de Rui Borges em flash interview à Sport TV, depois do FC Porto-Sporting (1-1), nesta sexta-feira:

[Análise]

«Na primeira parte fomos claramente melhores com e sem bola. A única chance de golo foi uma perda de bola do Inácio, em que o FC Porto estava adormecido e não chegava à nossa baliza. Tirando isso, é outra perda de bola do Maxi. Na segunda parte não entrámos muito bem, fomos baixando, perdendo confiança, tentamos ajustar com uma linha de cinco para defender a largura do FC Porto. Sabíamos que íamos estar com um bloco mais baixo, mas as melhores oportunidades são nossas. Temos dois lances claros do Harder e do Quenda para fazer o 2-0. O FC Porto tentou ser mais audaz no processo defensivo, tentar presionar mais alto. Perdemos algum fulgor físico, baixámos as linhas, fomos controlando até perto do final. É um jogo ingrato em que podíamos ter sido mais inteligentes na segunda parte. Perdemos o equilíbrio nos últimos cinco minutos e não podemos fazer isso.»

[Linhas demasiado baixas]

«Talvez sim, mas a linha de cinco era mesmo para isso. Como não entrámos tão bem na segunda parte, era importante tapar a largura do FC Porto. Fomos controlando mesmo com um bloco mais baixo. Com bola podíamos ter tido mais calma mas, como disse, os dois melhores lances da segunda parte são nossos. Acabamos por sair penalizados por baixar demasiado, mas são contingências do jogo que não controlámos. Agarrámo-nos ao resultado, perdemos energia. Não podemos perder o equilibrio emocional e isso pode não ser benéfico para o préximo jogo.»

[Baixas no próximo jogo]

«Um pouco isso, já estamos algo condicionados por lesões e ainda para mais com castigos acaba por condicionar ainda mais. Mas continuaremos fortes. Demonstraram o porquê de serem campeões nacionais. Fizeram um grande jogo fomos ambiciosos.»

[Bom momento de Fresneda]

«Há poucas semanas, toda a gente dizia que o Sporting estava fora do título, que não era capaz... O Sporting está em primeiro e tem a melhor defesa e melhor ataque. Temos tido duelos com grandes equipas e temo-nos batido como verdadeiros campeões.»

[Um ponto]

«Queríamos ganhar, custa sair daqui com um ponto. Tivemos até ao fim. Merecíamos por tudo o que fizemos. Custa sair com um ponto. Esta equipa quer ganhar.»