Rui Borges, treinador do Sporting, projetou o clássico do Dragão, frente ao FC Porto, que considera importante mas não decisivo, atribuindo ainda ao adversário alguma vantagem no momento de forma.

Villas-Boas disse que o Sporting está melhor, concorda?

«Como sempre disse no ano passado, quem está melhor é quem vai à frente, portanto quem está melhor é o FC Porto, porque é o líder do campeonato e tem uma diferença pontual para o segundo classificado. Pela classificação, somos as duas melhores equipas do campeonato, mas o FC Porto melhor, porque assim o tem mostrado. Mas acima de tudo serão duas equipas motivadas. Da nossa parte acreditamos muito no que somos capazes de fazer, frente a um bom adversário, e respeitando sempre o que somos.»

Jogo é decisivo para as contas do campeonato?

«É um jogo importante, independentemente da diferença pontual no final do mesmo. É importante, mas não decisivo, independentemente do resultado. Não acho que seja que seja aqui que se vai ditar quem vai ser campeão. Até porque ainda faltam muitas jornadas para o fim. Já falei aqui da época passada, em que sofremos várias derrotas, estivemos atrás e acabámos por ser campeões. Portanto, é importante, mas não decisivo.»