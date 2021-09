Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações no final do empate (1-1) com o FC Porto em Alvalade:

«O Matheus Nunes está a coxear, vamos tentar recuperá-lo para um jogo muito importante na Liga dos Campeões na quarta-feira, mas nesta altura ainda não sabemos o que tem. Só vamos fazer uma avaliação amanhã.

O Pedro Porro saiu com queixas, mas ele não fez pré-época, correu muito, fez o corredor todo, pressionou muito, foi muito ofensivo, por isso é normal que tenha queixas.

O que achei da estreia do Sarabia? Notou-se alguma falta de ritmo. A estreia também traz sempre algum nervosismo. É um jogador muito humilde, de muita qualidade, absorveu muita informação em poucos dias e tenho a certeza que perdeu bolas que no futuro não vai perder.

Se o onze do FC Porto me surpreendeu? Não. O Luis Díaz jogar na ala ou na frente, muda um pouco a forma de jogar do FC Porto, mas nós já esperávamos que eles jogassem, apesar dos quilómetros que fizeram. O Toni Martínez, sim, esperávamos que pudesse jogar, mas não fomos surpreendidos. Por isso tivemos uma primeira parte em que podíamos ter resolvido.

O Diogo Costa foi o melhor em campo? Ele está lá é para defender. Fez duas grandes defesas a remates de Nuno Santos, é normal, é um grande talento, mas não mais do que isso. Dizer que ele foi o melhor em campo… os jornalistas também já consideraram várias vezes o Adán o melhor em campo em jogos em que ganhámos, por isso não dou importância a isso.»