O treinador do Sporting, Ruben Amorim, na flash interview à CNN Portugal, após a derrota por 1-0, diante do FC Porto, no Estádio do Dragão:

«[O que faltou?] Na primeira parte estávamos bem no jogo, a sair bem, a termos mais bola. As únicas ocasiões do FC Porto eram nas transições e segundas bolas. A partir dos 60 minutos, deixámos de ter essa construção, com uma pressão mais alta e tínhamos de colocar bolas nas costas. Faltou-nos alguma velocidade, talvez até pelas características dos jogadores, os avançados um bocadinho longe uns dos outros, mas mesmo assim, às vezes, precipitámo-nos. Podíamos ter aguentado mais a bola mas não fomos felizes. A segunda parte não correu tão bem, sofremos, não conseguimos. É pensar no próximo jogo.

[Slimani] Foi opção técnica. Os que treinam melhor jogam e são convocados, é-me indiferente. Posso arriscar o meu trabalho, eliminatórias… Será assim até deixar de ser treinador.

[Passou-se alguma coisa?] Não, é uma opção.

[Gerir o momento] Faz parte do processo, é normal que tenha estas fases, todos os treinadores têm. É crescer com isso, não é bom para os adeptos, não é bom para o clube, nem para mim enquanto treinador e enquanto equipa que estava habituada a vencer títulos [nas competições] em que entrávamos. Faz parte desse crescimento. Obviamente não atravessamos um momento fácil, mas temos de assegurar o segundo lugar e preparar a próxima época porque vamos estar aí para a luta dos títulos.

[Trabalho psicológico com a equipa] Acima de tudo, olhar muito para o que fizemos bem e melhorar o que fizemos menos bem. Se estivermos confortáveis no jogo e melhorarmos, a parte psicológica aparece. Podemos dar muita motivação e palestras que isso pouco interessa. Temos é de nos sentir confortáveis no jogo, criar perigo, jogar melhor do que hoje, sermos mais parecidos à primeira parte do que na segunda.»