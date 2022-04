A ausência de Matheus Reis foi nota de destaque no jogo do Sporting com o Boavista, nesta segunda-feira, para a 31.ª jornada da I Liga, mas tem uma justificação simples: o defesa cumpriu castigo. Ainda assim, a questão merece um esclarecimento.

Segundo o Maisfutebol apurou, o brasileiro não constou na ficha de jogo para cumprir o jogo de castigo que lhe foi aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Castigo esse que foi conhecido a dois dias do clássico entre leões e dragões para a Taça de Portugal e que se disputou na quinta-feira.

O Sporting optou por não recorrer dessa decisão. Ainda assim, Matheus Reis esteve no jogo da Taça porque essa partida aconteceu dentro do prazo para os leões apresentarem recurso. Logo, Matheus Reis ficou disponível para a partida do Dragão, mas teve de cumprir agora o jogo de castigo que lhe foi aplicado referente ao jogo da Liga com o FC Porto. Um jogo que, como se sabe, originou mais suspensões.

Matheus Reis foi castigado por ter feito um gesto obsceno na direção de Francisco Conceição no jogo do Sporting com o FC Porto no Dragão, a contar para a Liga.