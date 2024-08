A jovem, de 22 anos, atingida este sábado à noite pelo vidro partido por Nuno Santos, na parte final da Supertaça vencida pelo FC Porto, continua internada. A adepta está estável e ainda à espera de um exame clínico, mas apresenta um hematoma forte e teve de levar 30 pontos.

Nuno Santos está, segundo foi possível confirmar, em contacto com a família da jovem, ao passo que o Sporting e a Federação já se manifestaram disponíveis para qualquer coisa que seja necessário. Fernando Gomes fez, aliás, questão de contactar a família.

Recorde-se que tudo aconteceu já na parte final do Sporting-FC Porto, quando Nuno Santos partiu acidentalmente um vidro do camarote onde estavam elementos do Sporting. Os estilhaços acabaram por atingir a jovem, que foi observada por médicos do Sporting e levada para o hospital pelos bombeiros.