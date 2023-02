A três dias do Clássico com o FC Porto, a presença do defesa central João Muniz foi a principal novidade do treino da equipa principal do Sporting.

A equipa treinou em Alcochete apenas com o lesionado Daniel Bragança ausente e contou com o jovem de 17 anos que está época já jogou pelos juniores, pelos sub-23 e pela equipa B.

O próximo treino de preparação do Clássico está marcado para esta sexta-feira.