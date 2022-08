Sem Matheus Nunes, que está a caminho de Inglaterra para assinar pelo Wolverhampton, o Sporting regressou ao trabalho esta manhã, com vista à preparação para o Clássico com o FC Porto, no próximo fim de semana.

Em nota oficial, os leões informam que Ruben Amorim chamou seis jovens ao treino: Nicolai Skoglund, Lucas Anjos, David Monteiro, Francisco Canário, Renato Veiga e Leonardo Barroso.

Já Paulinho, continuou a fazer tratamento.

O Sporting volta a treinar esta quarta-feira com olhos postos no jogo de sábado, diante dos dragões, marcado para as 20h30.