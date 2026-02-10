O Sporting revelou, em comunicado, que vai apresentar uma participação disciplinar ao Conselho de Disciplina da FPF contra o FC Porto. Em causa estão os acontecimentos do clássico, desta segunda-feira, que terminou empatado.

A equipa verde e branca justificou os motivos da queixa. «Condicionamento da arbitragem, balneários sugestivamente decorados, percursos de acesso aos balneários alterados (propiciando o contacto do staff com os adeptos do FC Porto), climatização manipulada, bancadas condicionadas com tarjas e colunas de som, e até apanha-bolas maniatados para esconder as bolas do jogo e retirar as toalhas do guarda-redes do Sporting CP», pode ler-se no comunicado.

O bicampeão nacional exigiu, ainda, que tanto a Liga como a FPF se responsabilizem e implementem as «medidas necessárias».