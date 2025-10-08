O Sporting avançou com uma participação disciplinar contra o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, apurou o Maisfutebol.

Na base da queixa apresentada pelos leões estão as declarações do líder dos azuis e brancos, à margem da Gala Portugal Football Globes. O Sporting considera que as palavras de Villas-Boas atentam contra a honra de Frederico Varandas e a reputação da SAD leonina.

Recorde-se que o presidente do FC Porto criticou o alegado encontro entre Varandas e Pedro Proença «para fazer um mapeamento clubístico dos órgãos sociais da Federação».

«São declarações graves que não devem passar impunes ao presidente da Federação. Após as declarações sobre esse tema, escrevi uma mensagem ao presidente da Federação, Pedro Proença, porque se o seu lema é unir o futebol, declarações destas não podem passar impunes. Não pode haver um mapeamento dos órgãos sociais da FPF sem que todos os clubes sejam informados do mesmo. Ou, pelo menos, que seja público e não entre duas pessoas. Acho as declarações graves. Se esse encontro aconteceu, se esse mapeamento aconteceu, todos temos o direito de saber quem são essas pessoas. Se quer unir o futebol, tem de se chegar à frente e, de uma vez por todas, reafirmar a sua autoridade», disse Villas-Boas, na Cidade do Futebol.