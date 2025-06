Um carro onde seguiam elementos da Claque Super Dragões, afeta ao FC Porto, foi atacado com um engenho incendiário por adeptos sportinguistas na tarde desta terça-feira, na sequência de um duelo do campeonato de hóquei em patins.

A emboscada partiu de um grupo de entre 10 a 20 pessoas. O incêndio na viatura provocou quatro feridos, dois com maior gravidade e que, após terem sido assistidos no local, foram transportados para o Hospital de Santa Maria.

Segundo a CNN Portugal, três adeptos sportinguistas foram identificados pelas equipas de investigação criminal da Polícia de Segurança Pública (PSP) e vão ser levados para a esquadra.

O FC Porto descreveu, em comunicado, o sucedido. «Enquanto tentavam iniciar a viagem de regresso à cidade Invicta, as viaturas em que estes portistas seguiam foram apedrejadas e alvo do arremesso de artefactos pirotécnicos. Os ocupantes só tiveram tempo para fugir antes de um dos veículos pegar fogo e ficar totalmente destruído. Apenas por mero acaso este atentado cobarde não causou vítimas mortais.»

«O FC Porto repudia veementemente os gravíssimos acontecimentos ocorridos em Lisboa, estando já em contacto com as vítimas deste ataque bárbaro, a quem informou que lhes será prestado todo o apoio no regresso a casa, bem como na assessoria jurídica necessária às participações cíveis e criminais que se considerem adequadas», acrescenta o clube.

O FC Porto informa ainda que contactou a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) e a Federação de Patinagem de Portugal (FPP). Também o Sporting emitiu um comunicado em que confirma a ocorrência e condena os atos de violência.

«O Sporting não se revê nestes comportamentos, que atentam contra os valores do clube e desrespeitam o espírito do desporto. Quem escolhe a violência como forma de expressão não representa o Sporting CP. A paixão pelo Clube nunca poderá ser usada como escudo para a violência», escreveram os leões, que prometeram colaborar com as autoridades e tomar «todas as medidas necessárias para identificar os responsáveis».