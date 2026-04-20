O Sporting informou que já não tem bilhetes para o clássico com o FC Porto no Estádio do Dragão.

Os ingressos - cerca de 2.500 correspondentes a 5 por cento da lotação do recinto dos azuis e brancos - foram vendidos em poucas horas.

O FC Porto-Sporting, a contar para a 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, joga-se na quarta-feira a partir das 20h45.

A equipa de Rui Borges defende a vantagem de 1-0 conquistada na 1.ª mão em Alvalade.