O Sporting vai apresentar queixa contra o FC Porto no Conselho de Disciplina na sequência do Clássico de sábado, que terminou com vitória dos dragões, por 2-1.

Os leões têm a intenção de responsabilizar o FC Porto pela quebra de vidros no setor visitante do Estádio de Alvalade, que provocou 17 feridos durante o jogo.

Em causa está o comportamento dos portistas, que, de acordo com os leões, provocou o incidente, que levou à queda de pedaços de vidro no anel inferior do estádio, que atingiram adeptos leoninos.