A FIGURA: Viktor Gyökeres

Podem só dar uma mão a Gyökeres, o sueco fica logo com o braço todo. Mais uma grande exibição do goleador leonino, e uma certeza cada vez maior de que é ainda mais importante neste tipo de jogos. Frente ao Benfica já tinha causado estragos e esta noite voltou a repetir a dose: ao primeiro duelo ainda se deixou antecipar por Pepe, mas depois foi tudo dele e saiu claramente a ganhar no duelo com o experiente defesa português. Ganhou-lhe o duelo no 1-0, já depois de lhe ter «sacado» um amarelo e foi «massacrando» a defesa portista ao longo de todo o jogo. Na segunda parte, com a defesa azul e branca ainda mais subida, o avançado de 25 anos ficou ainda mais na sua praia, e por praia leia-se profundidade. Foi assim que assistiu Pote para o 2-0. Pode ser o primeiro ou o último minuto, Gyökeres andará sempre à procura de criar o pânico na defensiva adversária. À autossuficiência, Gyökeres junta-lhe esta capacidade de aparecer nos grandes momentos. Decisivo.

O MOMENTO: Gyökeres, pressa para traduzir o domínio, minuto 11

O Sporting tinha entrado melhor, e Gyökeres não quis esperar muito para traduzir isso mesmo para o papel. Aos 11 minutos, ganhou a Pepe e fez o 1-0. O leão nunca mais perdeu a superioridade na partida.

OUTROS DESTAQUES

Eduardo Quaresma

Não era titular pela equipa principal do Sporting há quase três anos, mas foi chamado ao serviço esta noite, e com uma tarefa árdua pela frente: substituir o capitão Coates. Eduardo Quaresma não só correspondeu, como superou as expectativas. Que exibição. Super concentrado, esteve irrepreensível defensivamente, sem dar qualquer hipótese nos duelos individuais com Galeno, um dos maiores desequilibradores do FC Porto. Os adeptos foram aplaudindo, Quaresma foi ganhando confiança e atingiu o pico da sua exibição já no final da primeira parte, quando foi ao lado esquerdo recuperar uma bola, tabelou com Morita e cruzou para o golo de Gyökeres. O lance foi anulado com recurso ao VAR devido a uma falta do próprio central, mas o lance, esse, ficou na retina de qualquer um. Na segunda parte, manteve o nível até dar o berro fisicamente e ser substituído, momento em que recebeu vénias das bancadas de Alvalade.

Morten Hjulmand

Gyökeres fica com os louros todos desta equipa do Sporting, mas houve outro reforço nórdico a chegar este verão aos leões que também joga que se farta. Não se dá muito por Hjulmand, mas esse, diga-se, até é o melhor elogio que se pode fazer ao dinamarquês. Sempre bem posicionado, é muitas vezes por aí que consegue intercetar bolas antes de elas representarem perigo para a formação de Ruben Amorim. A juntar a isso, transpira classe no momento ofensivo, sobretudo com muita qualidade no passe.

Pedro Gonçalves

Não tem sido das épocas mais regulares de Pedro Gonçalves, mas o internacional português voltou a aparecer esta noite – e em boa hora. Sempre muito disponível na partida, Pote deu-se ao jogo ofensivamente, mas também defensivamente, sempre muito abnegado. Cresceu na segunda parte, com mais espaço no ataque, e ganhou confiança com o golo, o 2-0. Ainda assim, voltou a ter mais duas oportunidades para bisar, e desperdiçou-as. Raro no passado, mais normal esta temporada.

Marcus Edwards

Não marcou nem assistiu, mas Edwards também se juntou à festa ofensiva do Sporting, comandada por Gyökeres e assistida por Pote. Aqui e ali nem sempre tomou a melhor decisão, mas deu muitas dores de cabeça a Zaidu, principalmente. Com uma maior objetividade, podia ter saído do encontro com um golinho ou uma assistência.