Ruben Amorim e Vítor Bruno não reservaram surpresas para os onzes do clássico e apostaram na equipa titular esperada. No caso do Sporting, tal significa que Nuno Santos, por exemplo, continua no banco, enquanto os jovens Geovany Quenda e Geny Catamo ocupam as laterais.

Já no caso do FC Porto, Galeno volta a ocupar a posição de lateral esquerdo, enquanto os jovens Martim Fernandes, Vasco Sousa e Namaso seguram um lugar dentro da equipa titular.

O FC Porto repete, de resto, o onze do último jogo, enquanto no caso do Sporting a única alteração passa pelo regresso de Hjulmand, em detrimento de Daniel Bragança.

ONZES OFICIAIS:

SPORTING: Kovacevic; Eduardo Quaresma, Diomande e Gonçalo Inácio; Geovany Quenda, Morita, Hjulmand e Geny Catamo; Trincão, Gyökeres e Pote.

Suplentes: Franco Israel, Diego Calai, Matheus Reis, Debast, Edwards, Nuno Santos, Fresneda, Daniel Bragança e Rodrigo Ribeiro.

FC PORTO: Diogo Costa; Martim Fernandes; Zé Pedro, Otávio e Galeno; Alan Varela e Vasco Sousa; Pepê, Nico González e Ivan Jaime; Namaso.

Suplentes: Cláudio Ramos, Eustáquio, Marko Grujic, Samu, Wendell, Navarro, João Mário, Gonçalo Borges e Gabi.