A 14ª jornada da Liga traz dois grandes jogos. Antes de mais, o clássico Sporting-FC Porto, em Alvalade, que se joga na segunda-feira, dia 18 de dezembro, a partir das 20.15 horas.

Um dia antes, no domingo, o Benfica desloca-se a Braga, para um outro grande encontro, com início marcado para as 20.30 horas.

Refira-se que nessa mesma semana, antes do natal, há Taça da Liga, com Sporting e FC Porto a jogarem no dia 23 de dezembro, em Tondela e em casa com o Leixões, respetivamente.