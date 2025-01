A PSP, através do Comando Distrital de Leiria, procedeu à identificação de nove adeptos, no âmbito da operação de policiamento do jogo entre Sporting e FC Porto, relativo à primeira meia final da Taça da Liga.

Três adeptos foram identificados por posse de engenhos pirotécnicos, no exterior do estádio, um adepto por apresentar uma taxa de alcoolemia superior à permitida por lei e cinco adeptos foram identificados dentro do estádio por comportamentos inadequados.

Os quatro primeiros foram proibidos de entrar no Estádio Magalhães Pessoa, onde decorreu o jogo, e os cinco últimos foram expulsos do recinto.

Foram ainda levantados os respetivos autos de contraordenação, que serão remetidos à Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD).