O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já instaurou processos disciplinares a André Villas-Boas, Frederico Varandas e Luis Suárez.

Todos estes processos surgem na sequência do jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, em Alvalade, que o Sporting venceu por 1-0, precisamente com um golo de Suárez.

No caso do avançado colombiano, este procedimento tem por base «factos ocorridos» durante a partida, na sequência de uma queixa apresentada pelo FC Porto. Os dragões avançaram com uma participação disciplinar devido ao gesto de «roubo» que Suárez fez, isto porque o árbitro Cláudio Pereira não mostrou o segundo cartão amarelo a Alberto Costa.

Já os processos a Villas-Boas e Frederico Varandas estão relacionados com «declarações prestadas por ocasião do jogo», que motivaram queixas dos dois clubes.

O FC Porto apresentou queixa pelas palavras do presidente do Sporting após a partida. Varandas, recorde-se, acusou Villas-Boas de ser «cobarde». Já os leões, avançaram com uma participação disciplinar contra o presidente do FC Porto, também pelas declarações na zona mista – onde exigiu um castigo a Suárez pelo gesto em campo.

Segundo comunicado do CD da FPF foi ainda instaurado um «processo de averiguações» quanto aos «factos ocorridos no final do jogo», na sequência de uma queixa do Sporting. Recorde-se que, aquando da saída do autocarro do FC Porto, alguns elementos do staff portista envolveram-se em agressões com adeptos do Sporting, que entraram numa zona que tinha acesso vedado e, segundo os azuis e brancos, dirigiram provocações.

Além destes processos, também já foi aberto outro a Morten Hjulmand, após queixa do FC Porto, por uma alegada agressão a Tiago Galletto, do AVS, nos quartos de final da Taça de Portugal.