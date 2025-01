Sporting e FC Porto jogam esta terça-feira, em Leiria, para a meia final da Taça da Liga, num jogo que reedita, por exemplo, o triunfo épico dos azuis e brancos na Supertaça Cândido de Oliveira.

Entretanto, desde esse clássico, passaram cinco meses, o Sporting já vingou a derrota com um triunfo para a Liga por 2-0, e as equipas oscilaram muito de forma, entre momentos bons e outros maus.

Feitas as contas, que Sporting e que FC Porto são estes?

Ora para perceber exatamente isso, o Maisfutebol foi ver o que as duas equipas têm feito, com o apoio do SofaScore, e chegou à conclusão que o equilíbrio é a nota dominante, com ligeiro ascendente leonino.

Sporting mais remates, mais golos, mais oportunidade e... muito mais dribles

Como se pode ver no gráfico que se segue, o Sporting tem mais golos marcados, mais remates por jogo, mais grandes oportunidades criadas e mais grandes oportunidades concretizadas.

Tudo, refira-se, com uma diferença muito curta para o FC Porto.

A maior diferença está mesmo na capacidade de drible: nesse aspeto, a formação leonina faz quase o dobro dos dribles bem sucedidos por jogo, o que terá a ver sobretudo com a capacidade de desequilíbrio no um contra um de jogadores como Trincão, Geny, Quenda ou Gyökeres, enquanto Vítor Bruno aposta em jogadores fisicamente mais fortes e mais diretos.

Sporting mais forte de fora da área, FC Porto faz a diferença em golos de cabeça

Vale a pena referir, já agora, que o Sporting tem também o dobro do golos do FC Porto de fora da área, enquanto a capacidade de marcar dentro da área é muito semelhante (com ligeira vantagem para o Sporting, também).

Por outro lado, o FC Porto é muito mais forte no jogo aéreo. Incomparavelmente mais forte. Os dragões fizeram até agora 11 golos de cabeça, contra apenas dois (!) da equipa leonina. Em golos de pé direito, as duas equipas equiparam-se, enquanto em golos com o pé esquerdo o Sporting fez o triplo: 27 contra 9. O que é normal numa equipa com muitos esquerdinos (Trincão, Quenda, Geny), ao contrário do que acontece no FC Porto.

Sporting tem mais domínio e ataca mais pela esquerda

A ligeira superioridade leonina em matéria de remate acaba por ser a consequência normal do facto de a equipa ter também uma ligeira superioridade no domínio sobre o jogo.

O Sporting tem mais posse de bola, mais passes por jogo, mais precisão de passe, mais passes no último terço e mais cruzamentos. O FC Porto domina apenas nas bolas longas, refletindo o tal jogo mais direto da equipa.

Vale a pena referir, já agora, que ambas as equipas fazem mais passes no meio-campo adversário do que no próprio meio-campo, embora o Sporting com ligeira vantagem também aqui (54,2 por cento do total de passes leoninos são no campo adversário, enquanto o FC Porto baixa essa média para 53,3 por cento).

O FC Porto que, de resto, ataca de igual forma pela direita e pela esquerda, preferindo um pouco menos o centro, enquanto o Sporting tem uma clara apetência para procurar a esquerda nas saídas ofensivas.

FC Porto muito melhor a defender (sobretudo porque comete menos erros)

Se o Sporting tem um ligeiro ascendente no aspeto ofensivo, o FC Porto tem uma clara superioridade sobre a formação leonina defensivamente. A equipa de Vítor Bruno sofre menos golos (24 contra 30 do Sporting), permite menos remates, tem mais jogos sem sofrer golos, concede menos grandes oportunidades por jogo e permite menos passes no último terço.

A grande diferença, porém, está nos erros defensivos cometidos. Neste aspeto, o FC Porto é muito mais forte, tendo cometido apenas nove erros, enquanto o Sportinf já falhou em 22 ocasiões que provocaram o caos defensivo.

Além disso, o FC Porto é muito mais forte na primeira zona de pressão, como prova o FC Porto de recuperar mais a bola no último terço do adversário, enquanto o Sporting recupera a bola sobretudo no meio-campo ou na zona defensiva.

No cômputo geral, portanto, o Sporting ataca mais e melhor, preferindo sobretudo a esquerda para sair, remata mais e faz mais golos, mas o FC Porto superioriza-se claramente no aspeto defensivo: pressiona melhor na primeira zona do adversário e comete muito menos erros.

Que resultado no clássico? Têm a palavra os jogadores.