A três dias do clássico com o FC Porto, Paulinho continua a trabalhar longe dos companheiros. Na sessão desta quarta-feira, o avançado fez tratamento e não trabalhou no relvado. Recorde-se que o jogador falhou a partida com o Rio Ave na última jornada, devido a um traumatismo na perna direita, segundo informaram os leões.

À ausência de Paulinho junta-se a de Matheus Nunes que, como o Maisfutebol escreveu, está em Inglaterra para assinar pelo Wolverhampton, numa transferência que deve ser oficializada nas próximas horas.

O jogo com o FC Porto está a agendado para sábado, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a terceira jornada da Liga.