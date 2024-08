O Sporting prosseguiu, esta terça-feira, a preparação para a receção ao FC Porto, da 4.ª jornada da Liga, não contando ainda com o defesa Jeremiah St. Juste e com o avançado Rafael Nel, ambos a recuperar de lesões, confirmou o Maisfutebol.

Os leões trabalham de olhos postos no clássico do próximo sábado, já contando em pleno, desde segunda-feira, com o médio e capitão Morten Hjulmand.

A equipa treinada por Ruben Amorim volta a trabalhar na quarta-feira, em Alcochete.

O Sporting-FC Porto está agendado para as 20h30 do próximo sábado, em Alvalade.

Leões e dragões somam nove pontos cada, tal como o Famalicão, sendo que o Sporting lidera o campeonato graças à diferença de golos (saldo de 14-2, para 7-0 do FC Porto e 6-0 do Famalicão).