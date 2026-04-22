A madrugada da equipa do Sporting, na cidade do Porto, terá sido perturbada pela deflagração de fogo de artifício junto ao hotel, na Avenida da Boavista, segundo confirma fonte do clube leonino.

Depois de, em fevereiro, a equipa do Sporting ter sido importunada por pirotencia durante a noite, no hotel em que estava instalada, zona ribeirinha de Vila Nova de Gaia, os leões mudaram agora de unidade hoteleira para se instalarem na véspera e no dia do jogo, mas aparentemente não evitaram situação semelhante.

Segundo os relatos, o incidente ocorreu entre as 3h30 e as 4 horas da última madrugada. Ainda assim, contactada pela CNN Portugal, fonte policial não confirma qualquer incidente na zona durante a madrugada.

O Sporting está em vantagem na eliminatória, face à vitória em Alvalade (1-0). O duelo no Dragão está agendado para as 20h45 desta quarta-feira e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.