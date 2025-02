Frederico Varandas, presidente do Sporting, explicou porque razão os leões não prestaram condolências após a morte de Jorge Nuno Pinto da Costa, antigo líder do FC Porto.

«Fez-se muito mais barulho do que estava à espera. Fiquei surpreendido. Não se deve misturar as questões pessoais com as institucionais. O nosso silêncio foi uma questão institucional, não teve nada a ver com o presidente do Sporting, mas sim com a instituição Sporting Clube de Portugal. Se o Sporting não se identifica com alguém que, em vida, prejudicou seriamente o clube, a indústria do futebol e que não representa os nossos valores, seria uma hipocrisia mudar o que penso desse senhor, apenas por ele ter morrido. Não sou hipócrita e nunca vou ser», referiu o dirigente, esta sexta-feira, numa longa entrevista à Sporting TV.

«Vou estar sempre do lado dos valores e princípios que defendo. Sei que muita gente não gosta bem de mim, mas é para o lado que durmo melhor. Nunca vou abdicar da forma de estar para que digam que sou simpático. Institucionalmente, o Sporting seria hipócrita e o Sporting não é hipócrita», concluiu.

Pinto da Costa faleceu no passado sábado, dia 15 de fevereiro, aos 87 anos, e o Sporting, ao lado do Benfica, não deixou qualquer mensagem pública e não se fez representar nas cerimónias fúnebres.