O presidente do Sporting, Frederico Varandas, defendeu ao final da manhã deste domingo que o Sporting está num «dos melhores momentos» da sua história e, à margem da cerimónia de encerramento do Torneio Aurélio Pereira, assumiu que fez um pedido de desculpas em privado a André Villas-Boas, mas também revelou pormenores de uma reunião entre os presidentes de Sporting, FC Porto, Benfica e Sporting de Braga, com os candidatos à presidência da Liga, há cerca de um ano, desafiando Villas-Boas a tecer, publicamente, de acordo com Varandas, os comentários ditos nesse encontro:

Homenagear Aurélio Pereira com o torneio:

«É o pai da formação do Sporting e, com um torneio destes, eu sei que o senhor Aurélio está a rir de felicidade, com miúdos, grandes equipas e dar os parabéns ao Betis, que venceu o Sporting na final, num torneio com Real Madrid, Manchester City, PSG… será um torneio de referência na formação, foi a primeira edição e iremos continuar.»

Momento do clube, que tem futebol, hóquei e andebol nos «quartos» da Champions e futsal nas meias-finais:

«Acho que é dos melhores momentos da história do clube, três equipas nos quartos de final da Champions e o futsal nas meias-finais… isto mostra a consolidação de um projeto desportivo e que o Sporting está num dos melhores momentos da sua história, um momento desportivo pujante, promove os valores do desporto e do Sporting.»

Semana e meia decisiva:

«O Sporting está onde queremos estar, na decisão das competições, temos uma Champions em que é um orgulho a campanha que fizemos e a responsabilidade está toda do lado de lá.»

Se torce pelo Estoril esta noite e se pediu desculpa em privado a Villas-Boas:

«Sobre esse assunto, deixe-me resumir de uma forma rápida, porque ouvi, com grande interesse, as declarações do presidente do FC Porto à saída da reunião com a ministra, porque estava curioso se via alguma coisa esclarecida. E não vi qualquer pergunta respondida, que acho que todos os portugueses gostariam. Vi um argumento um pouco ridículo, que é comparar o comportamento de um adepto, com comparações com uma estrutura profissional, nomeadamente o FC Porto. Depois, vi um grave atendado à liberdade de expressão, com um claro condicionamento a comentadores e jornalistas. E peço uma ajuda para enviarem essas declarações ao presidente da Associação dos Jornalistas de Desporto, o senhor Manuel Queiroz, que o homem estava de férias da Páscoa e não assistiu. E o pior, ainda, gozou com o estado clínico de um treinador, de uma delegada da Federação de andebol, de um jogador de andebol. Ainda não vi essa situação esclarecida, infelizmente.»

Mas pediu desculpa a Villas-Boas?

«Deixe-me só terminar: após essas declarações, reparei que havia muitas pessoas a dizerem que já chega, mas o Sporting não começou nada disto. Há um clube que agrediu e um que foi agredido. O Sporting recebe bem as suas equipas, não passa vídeos no balneário dos árbitros para condicioná-los, não tem equipas visitantes a sentirem-se mal quando vão ao balneário do Pavilhão João Rocha. Mas mais uma vez sinto um silêncio e uma inação de quem dirige o desporto em Portugal. E se eu não falasse, quem ia defender o Sporting?»

«Essa situação [ndr: de pedir desculpa] realmente... é curioso que o presidente do FC Porto tenha dito isso. É verdade, aconteceu numa reunião promovida por Pedro Proença, na Cidade do Futebol, onde estavam os presidentes de Sporting, FC Porto, Benfica e Sp. Braga. Uma vez que apoiámos Pedro Proença, queríamos saber o estado atual de determinados dossiês. Foi uma reunião positiva e construtiva, onde avaliámos dossiês importantes para o desenvolvimento do futebol português e de reformas e foi uma reunião produtiva, construtiva. O presidente Pedro Proença apelou aos próprios clubes para terem responsabilidades e eu, à despedida, lembro-me perfeitamente, pedi desculpa por algum excesso em algumas situações, nomeadamente com o presidente do FC Porto, mas essas situações foram antes da visita do Sporting ao Estádio do Dragão e da equipa de andebol do Sporting ao Dragão Arena.»

«Mas, já agora, se o presidente do FC Porto partilhou esse episódio em privado, eu partilho um mais interessante. Há cerca de um ano, estávamos em altura de eleições para a presidência da Liga e o os quatro presidentes, juntamente com um acompanhante (Rui Costa com Nuno Catarino, eu com Salgado Zenha, Villas-Boas com Pereira da Costa e Salvador com André Viana) reunimos num hotel em Gaia, onde entrevistámos os candidatos à presidência da Liga. E, quando estávamos a entrevistar o candidato Reinaldo Teixeira, o presidente Villas-Boas faz uma questão: “Reinaldo, para nós é extremamente importante a verdade desportiva e os casos de justiça”. E estávamos à mesa, estas oito pessoas. E o presidente do FC Porto vira-se para o presidente Rui Costa e diz: “Isto até nos afeta aos dois”, que na verdade não tinha problemas em dizer que os casos do Apito Dourado e os dos Emails são uma vergonha. Na altura o presidente Rui Costa, até prudentemente, não fez nenhum comentário, mas só gostaria de saber se Villas-Boas, publicamente, faz o mesmo comentário de que o Apito Dourado é uma vergonha para o futebol português.»