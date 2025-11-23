Depois da vitória na meia-final da Elite Cup, em setembro (2-1), e na Supertaça, em outubro (4-3), o Sporting voltou a vencer o FC Porto, desta feita em casa (5-2), em encontro da sétima jornada da fase regular da Liga.

Os dragões apresentaram-se com Xavier Malián, Edu Lamas, Rafa Costa, Carlo Di Benedetto e Gonçalo Alves. Quanto aos anfitriões, alinharam de início com Xano Edo, Rafa Bessa, Verona, Navarro e Nolito Romero. Recorde o desenrolar deste clássico.

Num duelo com supremacia leonina, o marcador foi inaugurado por Facundo Navarro ao minuto 12, assistido por Danilo Rampulla e quando o Sporting jogava em superioridade numérica, após cartão azul visto por Hélder Nunes.

No minuto seguinte, Nolito Romero duplicou a vantagem dos anfitriões.

Pouco depois, ao minuto 18, Diogo Barata dilatou a vantagem, após combinação com Rafa Bessa.

Na etapa complementar, ao terceiro minuto, Nolito Romero aproveitou a parca construção portista e bisou, encerrando a contenda com o 4-0. Até final, Xano Edo e os ferros impediram os campeões nacionais de relançarem a partida.

O melhor que o FC Porto conseguiu foi reduzir por Telmo Pinto e Carlo Di Benedetto, a 12 minutos e 53 segundos da buzina, respetivamente. Pelo meio, aos 49 minutos, Danilo Rampulla fez o quinto dos leões.

Desta forma, o Sporting reforça o terceiro lugar do campeonato, com 16 pontos, a dois de Benfica e Óquei Barcelos. As águias jogam na noite de quinta-feira, em casa, ante o Juventude Pacense (20h30).

No sábado, às 20 horas, o Sporting visita Leiria e as Águias da Memória, da terceira divisão, nos “32-avos” da Taça de Portugal.

Quanto ao FC Porto, continua no sexto lugar do campeonato, com 10 pontos. Segue-se a visita à Académica de Coimbra – da segunda divisão – no sábado (17h), a contar para a Taça de Portugal.

Outros resultados

Valongo 3-5 Óquei Barcelos;

Oliveirense 4-1 Turquel.