O Sporting sagrou-se campeão nacional de basquetebol, 39 anos depois, graças a um triunfo frente ao FC Porto (86-85) no jogo decisivo.



O troféu que acabou por ser entregue aos leões ficou em péssimo estado nos minutos que antecederam a entrega.



Primeiro, irritado com o lance em Garrett Nevels não consegue lançar e Micah Downs sofre falta, o técnico Moncho López deu uma palmada na mesa onde estava a taça, sem que se tenham percebido danos evidentes. Após o apito final, terá sido o próprio Nevels a danificar o troféu, segundo os jornalistas presentes no local.



Uma responsável procurou retificar a situação, levou o troféu danificado e regressou para a cerimónia de entrega, mas ainda tropeçou e deixou cair a bola que surge no topo da taça. Nada que tenha estragado a festa do Sporting, ainda assim.

