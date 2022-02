Os ânimos aqueceram no Dragão após a declaração de Frederico Varandas na sala de imprensa.

Na sequência das palavras do presidente do Sporting, em que criticou Pinto da Costa, Varandas saiu da sala e foi já na zona do parque de acesso ao autocarro que foi abordado por Vítor Baía.

O vice-presidente do FC Porto pediu satisfações ao presidente leonino e o que se seguiu foi uma altercação em que os agentes da polícia e stewards foram chamados a intervir.

Outros funcionários dos dragões e até jogadores do Sporting acorreram ao local numa situação de aperto em que chegou a haver uma agressiva troca de palavras entre os intervenientes.

À saída do estádio, o autocarro do Sporting foi escoltado pelos batedores da GNR.