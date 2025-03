O Sporting reagiu, na tarde deste domingo, à carta de Fernando Gomes a visar Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

Leia o comunicado na íntegra.

«O Sporting Clube de Portugal acompanha com grande preocupação os recentes acontecimentos que envolvem a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e as suas potenciais repercussões na representação do futebol português junto da UEFA.»

«Num momento importante para o futuro do futebol nacional, em que estão em causa projetos estruturantes como a organização do Campeonato do Mundo de 2030 e a candidatura ao Campeonato da Europa de Futebol Feminino de 2029, o Sporting CP considera fundamental que Portugal mantenha uma voz ativa e influente nos órgãos de decisão do futebol europeu.»

«Uma eventual perda de representação portuguesa no Comité Executivo da UEFA poderá comprometer a defesa dos interesses do futebol, fragilizando a posição de Portugal nas grandes decisões estratégicas do futebol europeu e mundial.»

«O Sporting CP reforça, por isso, a necessidade de estabilidade, bom senso e responsabilidade na gestão do futebol nacional, para que o país continue a ser um interlocutor respeitado e relevante no panorama internacional.»