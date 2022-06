O parecer do Sporting sobre os títulos de campeão foi admitido e irá ser submetido à Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol de dia 29, após pedido dos delegados Miguel Maria Nogueira Leite e Francisco Salgado Zenha.

O parecer dos leões é da autoria do professor Ramada Curto e do dr. Bernardo Pinto da Cruz e aumenta assim para três os pareceres em análise.

A questão do número de títulos de campeão em Portugal foi levantada por Bruno de Carvalho, quando era presidente dos leões. Com base no parecer que foi admitido agora, o Sporting ficaria com 23 campeonatos e não com os 19 atuais, na contagem vigente.

A FPF pediu dois pareceres independentes e nenhum deles foi ao encontro das pretensões do clube de Alvalade, ou seja, nenhum deles teve a mesma interpretação do Sporting.

Os dois pareceres independentes estavam já previstos para irem a votação na AG de 29 de junho, ao qual se junta agora a visão do Sporting que pode ler aqui, enquanto os documentos independentes têm estas duas interpretações.