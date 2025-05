Um vídeo posto a circular nas redes sociais mostra um momento de aparato policial durante o cortejo do autocarro do Sporting rumo ao Marquês de Pombal.

No momento captado é possível ver um elemento do corpo de intervenção da Polícia de Segurança Pública a disparar uma arma com balas de borracha num local onde se encontram adeptos dos leões.

A PSP considerou que a operação da festa do título dos leões decorreu de forma «globalmente tranquila, positiva e serena», mas a verdade é que dias após as celebrações em Lisboa continuam a surgir queixas da ação da polícia e relatos de adeptos feridos.

Um deles perdeu um olho após alegadamente ter sido atingido por uma bala de borracha, o que levou o Sporting a emitir um comunicado, garantindo estar a encetar «todas as diligências possíveis e necessárias junto das autoridades competentes, com vista à investigação da ocorrência e à adoção das medidas que se revelem adequadas».