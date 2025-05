Os contactos entre Frederico Varandas e Carlos Moedas permitiram chegar a um entendimento junto da PSP para prolongar o prazo de funcionamento dos restaurantes em torno de Alvalade até às 16 horas: mais três horas em relação ao inicialmente previsto.

Na sexta-feira, a autarquia da capital anunciou «a restrição do horário de funcionamento, entre as 13 horas do dia 17 de maio de 2025 [sábado] e as 7 horas do dia 18 de maio de 2025 [domingo] dos estabelecimentos situados no perímetro de segurança estabelecido pelas Forças de Segurança».

Esta restrição inclui a Alameda das Linhas de Torres, o Campo Grande, a rua Francisco Stromp, a rua António Stromp e a rua Cipriano Dourado.

Recorde-se que esta limitação ao funcionamento de vários estabelecimentos de restauração decorre de um despacho da autarquia, o qual foi emitido após solicitação do Comando Metropolitano da PSP.

De resto, também as roulottes situadas nas ruas Francisco Stromp e António Stromp devem seguir esta restrição de funcionamento, lembrando a autarquia que a PSP terá notificado a Junta de Freguesia do Lumiar para esse efeito.

Refira-se que o Sporting recebe este sábado o Vitória de Guimarães, em Alvalade, a partir das 18 horas, num jogo que poderá ser de festa para os leões pela conquista do bicampeonato nacional. Pode acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.