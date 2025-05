Um adepto do Sporting foi atingido pela PSP com uma bala de borracha durante os festejos pela conquista do Campeonato na Praça do Saldanha, em Lisboa, tendo ficado sem um olho na sequência das graves lesões.

Ao que foi possível apurar, o adepto de Oeiras terá sido baleado por um agente do corpo de intervenção da PSP. As autoridades estão a investigar o caso.

O adepto, que vive no Porto e se deslocou a Lisboa para festejar, era atualmente comissário da TAP e foi operado para removerem parte da munição que o atingiu no olho, mais concretamente fragmentos plásticos de munições removidos.

A avaliação inicial das autoridades foi de que a vítima tinha sido atingida com pirotecnia, até porque as lesões pareciam compatíveis com isso. Só quando a vítima foi ouvida pelos agentes é que relataram que houve um momento de “limpeza de área” da PSP e que a vítima foi atingida pelas balas não letais da polícia.

Além deste jovem terão existido mais feridos de bala de borracha, tendo um deles sido atingido na lombar e outro nos genitais, tendo sido assistido no Hospital de Santa Maria.

Além destes três adeptos, há vários feridos com pirotecnia.

Entretanto, na manhã desta terça-feira, a PSP reagiu ao incidente em nota enviada às redações, onde informou que abriu um inquérito aos agentes envolvidos.

«A operação decorreu de forma globalmente tranquila, positiva e serena, tendo-se registado no entanto algumas ocorrências pontuais, as quais lamentamos. Numa dessas situações, impôs-se a intervenção da Unidade Especial de Polícia da PSP, devido ao arremesso de artigos de pirotecnia (baterias de fogo de artifício) na direção dos polícias, tendo havido necessidade de utilização de meios coercivos por parte da PSP, incluindo o emprego de arma antimotim com recurso a bagos de borracha. Lamentavelmente, a PSP teve conhecimento de ferimentos em cidadãos, aos quais foi prestado todo o auxílio, contactando de imediato o INEM para prestação de socorro especializado e apoio médico», revelou a polícia, acrescentando: «No que concerne à resolução destas ocorrências, para além do apoio e auxílio prestados, foram também identificados os intervenientes feridos para respetiva e ulterior comunicação dos factos conhecidos ao Ministério Público, informação essa já efetuada. Quanto aos polícias intervenientes na reposição da ordem pública na Praça Duque de Saldanha, em Lisboa, foi determinada a instauração de processo de inquérito, na PSP, para apurar as circunstâncias em que tal intervenção ocorreu.»

Esta não é a primeira vez que um adepto do Sporting perde a visão nos festejos por ser atingido por uma barra de borracha disparada pela PSP.

Em 2021, Ricardo Santos, de 24 anos, foi atingido na região ocular do lado direito da face e desde então perdeu a visão nesse olho. O rapaz foi transportado para o Hospital de Santa Maria, por volta das 3:30 da manhã de dia 12 de maio. O adepto leonino explica que chegou ao Marquês de Pombal por volta das 00:30 e só queria festejar o título de campeão nacional do Sporting, 19 anos depois.

O adepto leonino, que era estafeta de um restaurante na Margem Sul, ficou impossibilitado de trabalhar e sem qualquer ajuda económica, tendo garantido que ia apresentar uma queixa-crime contra as forças de segurança por abuso de autoridade.

[Artigo original publicado às 10h03]