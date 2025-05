O Sporting emitiu um comunicado, esta quarta-feira, na sequência dos incidentes nos festejos do bicampeonato e revelou já ter tomado uma posição quanto ao caso do adepto que ficou cego de um olho depois de ter sido atingido pela PSP com uma bala de borracha.

Os leões informaram que estão em contacto com Bernardo Topa, o adepto ferido, mas também com as autoridades, «com vista à investigação da ocorrência e à adoção das medidas que se revelem adequadas».

O emblema de Alvalade termina a nota com um apelo para que todos adotem «uma postura responsável» no próximo domingo e façam da final da Taça de Portugal «um espetáculo dentro e fora das quatro linhas».

O comunicado do Sporting na íntegra:

«O Sporting Clube de Portugal felicita todos os intervenientes que tornaram possível a extraordinária celebração do Bicampeonato, realizada no passado sábado.

É da responsabilidade de cada parte envolvida — dos organizadores, dos participantes e também daqueles que possibilitam a realização do evento — assegurar um comportamento adequado, de forma a garantir que a celebração decorra em segurança.

Relativamente ao caso que veio a público envolvendo o adepto Bernardo Topa, e face à gravidade das consequências associadas, o Sporting CP informa que, para além do contacto já estabelecido com o próprio, está a encetar todas as diligências possíveis e necessárias junto das autoridades competentes, com vista à investigação da ocorrência e à adoção das medidas que se revelem adequadas.

Em vésperas da final da Taça de Portugal, que se realiza no próximo domingo, dia 25 de maio, o Sporting CP apela a todos para que adotem uma postura responsável, contribuindo para que o espetáculo seja isso mesmo — um espetáculo — dentro e fora das quatro linhas.»