Este domingo, o Sporting recebeu aproximadamente 40 alunos do mestrado FIFA em Club Management.

Entre os vários presentes, estiveram personalidades como Eric Abidal, Javier Pastore e Roberto Di Matteo.

«O curso contempla visitas a clubes de futebol de vários países, com o objectivo de dar a conhecer novas realidades, formas de trabalho, troca de conhecimento e contactos. A deslocação a Portugal deveu-se à presença dos formandos para assistir ao Thinking Football Summit, conferência promovida pela Liga Portugal», escreveu o clube no site oficial.

Ao longo da visita, os convidados tiveram a oportunidade de conhecer o relvado, balneários e outros locais importantes do Estádio José Alvalade. Durante o dia também ouviram várias palestras.

Francisco Salgado Zenha, vice-presidente do Sporting, foi um dos oradores e mostrou-se «orgulhoso» por um dos destinos do curso serem as instalações dos leões.

«É um orgulho enorme termos aqui o FIFA Club Management e tanta gente ligada ao futebol a fazer um programa com este interesse. Escolheram-nos para fazer esta apresentação e mostrar o que estamos a fazer é a prova de que estamos a fazer as coisas bem e de que somos um bom exemplo para o Mundo do futebol. Agora só temos de dar continuidade ao trabalho que tem sido realizado», disse o dirigente.

IMAGENS NA GALERIA ASSOCIADA