Depois de algumas semanas de incerteza, a UEFA confirmou e o Dínamo de Kiev-Sporting, dos oitavos de final da Youth League, vai mesmo realizar-se.

O encontro realiza-se em Bucareste, na quinta-feira, e na partida para a Roménia, o técnico da equipa de sub-19 leonina assumiu que este é um jogo especial.

«Sabemos da importância do jogo, especialmente para o adversário, pois para o Dínamo Kiev é muito mais do que um jogo de futebol. É a representação de um país que vive um momento difícil e estamos sensíveis a isso», referiu Filipe Pedro, citado pelo site do Sporting, e em alusão à guerra que a Ucrânia vive face à invasão do exército russo ao país.

«Ainda assim, o desafio e o objetivo é passar à próxima eliminatória. Os jogadores estão focados nesse sentido e sabemos que é mais um grande momento para desenvolvermos os nossos atletas e para eles demonstrarem as suas capacidades. É mais um jogo e queremos a vitória, temos capacidade para isso e vamos aproveitar o jogo», acrescentou.

O treinador da formação de Alvalade não acredita, no entanto, que o adversário ucraniano esteja fragilizado: «Independentemente de ter tido algumas dificuldades na preparação, o Dínamo Kiev vai aproveitar este momento. Conseguiram juntar a equipa há duas semanas, fizeram jogos particulares e tiveram algum tempo de repouso. Nós, apesar de termos mais ritmo competitivo, temos tido pouco tempo de repouso, mas isso não é desculpa. Mentalmente, este é um jogo que pode dar ao adversário ainda mais motivação, pela representatividade para o próprio país.»

«Mas para nós também é uma grande motivação disputar este jogo, pois os nossos jogadores têm uma grande ambição e demonstram isso semanalmente. Têm atingido patamares cada vez mais elevados e têm tido hipóteses de alinhar na equipa B e na equipa principal», concluiu.

Já Diego Calai, guarda-redes dos verde e brancos, diz que a equipa não pode deixar afetar-se pela situação que o Dínamo vive.

No Sporting acreditamos nos nossos valores. Sabemos que é um momento delicado face a tudo o que está a acontecer no Mundo, mas não nos podemos deixar afetar a nível emocional dentro de campo. Sabemos do peso deste jogo e que o Dínamo Kiev tem vindo a fazer uma grande competição até ao momento. Falou-se muito sobre a possível não realização deste jogo, o que faria com que o Sporting passasse à fase seguinte, mas isso não seria justo e fico muito feliz pelo facto de este jogo se realizar.»