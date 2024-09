O SAD do Sporting comunicou à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários (CMVM) o Relatório e Contas relativo à época de 2023/2024. Em geral, a entidade obteve um lucro de 12,1 milhões de euros. As contas ficaram a verde pelo terceiro ano consecutivo, algo que nunca tinha acontecido no clube. No ano passado, o lucro tinha sido de 25,2 milhões.

O clube destaca o volume de negócios atingido de 246,7 milhões de euros, o maior de sempre, «alavancado na evolução positiva das receitas operacionais e rendimentos de transacções de jogadores, apesar da ausência das receitas da UEFA Champions League», segundo o comunicado.

Os rendimentos com transacções de passes de jogadores ascenderam a 143,4 milhões de euros, até junho de 2024. Em junho do ano transato, os ganhos foram de 96,8 milhões. Já os gastos com transacções de passes de jogadores foi de 44,2 milhões de euros em 2024, comparado aos 11,8 de junho de 2023.

O clube destaca ainda volume de negócios recorde de 15,2 milhões de euros em merchandising (vendas, licenciamentos ou estampagens), o valor mais alto de sempre da SAD.

Os capitais próprios positivos atingiram o valor de 21 milhões de euros, mantendo a tendência de capitais próprios positivos pelo segundo ano consecutivo. Por fim, o clube destaca ainda o aumento do ativo em 56,5 milhões de euros, para um valor de 374,4 milhões de euros.