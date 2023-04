A Fonte do Bastardo venceu o Sporting por 3-1 neste sábado no pavilhão João Rocha e garantiu o apuramento para a final do campeonato de voleibol.

No quarto jogo da meia-final, a equipa açoriana venceu o primeiro set por 25-23, o Sporting ainda reagiu ao vencer o segundo parcial (25-22), mas não conseguiu travar o poderio da Fonte do Bastardo que venceu a partida em quatro sets.

A Fonte do Bastardo vai agora defrontar o Benfica, que venceu o Leixões na outra meia-final, no que será uma reedição das duas últimas finais do campeonato.