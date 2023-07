O jovem extremo Rodrigo Viola assinou contrato profissional com o Sporting, comunicou o clube leonino

Natural de Beja, o jogador do Sporting chegou a Alcochete em 2020, proveniente do Despertar.

Com 17 anos feitos recentemente, é internacional sub-15, 16 e 17, tendo atuado maioritariamente pela equipa de juvenis do Sporting na época passada, na qual também chegou a ser utilizado nos juniores.

Rodrigo Viola considerou que a renovação é mais um passo rumo à concretização do objetivo de chegar um dia à equipa principal leonina. «Sinto que estou muito mais perto, é um sonho de menino e algo que ambiciono há muito. Sempre falei sobre isso com a minha família, mas este [contrato] foi apenas um pequeno passo numa grande caminhada. Temos muito exemplos, como o Rodrigo Ribeiro ou o Afonso Moreira, e isso só nos dá mais motivação para trabalharmos mais a cada dia porque a nossa oportunidade com certeza irá surgir. Quando isso acontecer, é agarrarmo-nos a ela», afirmou, citado pelo site do Sporting, o esquerdino que identificou o jogador do plantel de Ruben Amorim que procura seguir. «Gosto muito do estilo do Marcus Edwards. Quando vamos ao estádio, adoro vê-lo jogar, é uma referência para mim. Nos jogos e treinos tento recriar algumas jogadas dele», disse.