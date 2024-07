O Sporting anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato de Guilherme Silva, defesa-central de 18 anos.

Em comunicado, os leões informam que o jovem «assinou um novo contrato profissional», sem no entanto revelarem mais detalhes.

Estou muito feliz, é um sentimento de orgulho ver o trabalho recompensado. Sinto-me muito bem no Sporting CP, um clube que sempre me acolheu e é a minha primeira casa. Quero continuar aqui», afirmou o jogador, aos meios de comunicação do clube de Alvalade.

Na temporada passada, Guilherme Silva fez oito jogos e um golo pelos sub-19. Fez ainda uma partida pelos sub-23.