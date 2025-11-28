Sporting
Há 44 min
Sporting: José Fernandes assina primeiro contrato profissional
Extremo direito de 17 anos diz que se inspira em Maxi Araújo
Extremo direito de 17 anos diz que se inspira em Maxi Araújo
José Fernandes, extremo direito da equipa de Sub-19 do Sporting, assinou esta sexta-feira, aos 17 anos, o primeiro contrato profissional com o clube de Alvalade.
«A minha referência na equipa A é o Maxi Araújo, pois é um jogador que entra sempre com audácia, quer sempre ganhar os jogos e são coisas com as quais me identifico muito», destacou o jovem que tem estado a recuperar de uma lesão que o impediu de somar minutos esta temporada.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS