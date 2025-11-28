José Fernandes, extremo direito da equipa de Sub-19 do Sporting, assinou esta sexta-feira, aos 17 anos, o primeiro contrato profissional com o clube de Alvalade.

«A minha referência na equipa A é o Maxi Araújo, pois é um jogador que entra sempre com audácia, quer sempre ganhar os jogos e são coisas com as quais me identifico muito», destacou o jovem que tem estado a recuperar de uma lesão que o impediu de somar minutos esta temporada.

