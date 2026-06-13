Sporting
Há 1h e 28min
Atenção, Sporting: Ioannidis tira fotografia com campeão do mundo
Avançado dos leões viajou até Barcelona para assistir ao GP da Catalunha em Fórmula 1 e partilhou momento com Lando Norris
DIM
Avançado dos leões viajou até Barcelona para assistir ao GP da Catalunha em Fórmula 1 e partilhou momento com Lando Norris
DIM
Fotis Ioannidis está a aproveitar da melhor forma o período de férias e deslocou-se, este sábado, até Barcelona para assistir ao Grande Prémio da Catalunha em Fórmula 1.
Através das redes sociais, o avançado do Sporting partilhou alguns dos melhores momentos que viveu durante o dia, com especial destaque para a fotografia ao lado de Lando Norris, atual campeão do mundo.
Recorde-se que a primeira época ao serviço dos leões ficou marcada por lesões, tendo realizado o último jogo oficial a 21 de fevereiro, na visita ao reduto do Moreirense.
Assista aqui ao momento:
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