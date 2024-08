O avançado grego Fotis Ioannidis, alvo do Sporting neste mercado de transferências, está fora da lista de convocados do Panathinaikos para a receção ao Levadiakos, da 2.ª jornada do campeonato da Grécia.

O encontro com o Levadiakos, agendado para as 19 horas deste domingo, surge entre a eliminatória decisiva com o Lens, do play-off da Liga Conferência, para definir o acesso à fase de grupos.

Segundo noticia a imprensa desportiva grega nas últimas horas, a ausência de Ioannidis está relacionada com descanso, de olho na receção ao Lens, da 2.ª mão do play-off, agendada para quinta-feira (19h00).

O Panathinaikos perdeu por 2-1 em França, na quinta-feira, num jogo em que Ioannidis marcou um grande golo, o primeiro em quatro jogos do jogador de 24 anos em 2024/25, ao seu quarto jogo.