A possível transferência de Fotis Ioannidis para o Sporting foi um dos assuntos mais comentados na janela de transferências deste verão. Com a saída do Panathinaikos em cima da mesa, o avançado foi apontado aos leões, mas acabou por permanecer no clube grego.

Em entrevista à OPAP Game Time, Ioannidis garantiu que não se distraiu com as notícias que iam aparecendo, de modo a estar focado no próprio trabalho.

«É o meu trabalho. Eu não me distraio, não sei como consigo. Acho que tem a ver com a minha personalidade, porque quero dar sempre o melhor. Se não estivermos concentrados no que estamos a fazer, de certeza que vamos perder alguma coisa, não vamos estar a 100 por cento», disse.

O futebolista de 25 anos confessou ainda que não tem por hábito ler notícias sobre si e afirmou que o «interesse de grandes equipas é uma honra».

«Não, só se os meus amigos me enviarem alguma coisa. Eu geralmente não pesquiso no Google e não leio comentários. É algo que não posso controlar, não me vou incomodar, de todo. Só o interesse das grandes equipas é uma honra. Guardo isso como motivação», referiu.