Ioannidis em Lisboa para reforçar o Sporting: «Estou muito feliz»
Avançado grego referiu ainda que falou com o compatriota Vagiannidis
O avançado grego Fotis Ioannidis já está em Lisboa para reforçar o Sporting, afirmando, à chegada, no Aeroporto Humberto Delgado, que está «muito feliz».
Ioannidis, que vai reforçar o Sporting oriundo do Panathinaikos, referiu que falou com o compatriota Vagiannidis (que também chegou aos leões oriundo do Panathinaikos), não se alongando na diversidade de palavras, nem quando foi questionado por… Viktor Gyökeres, antigo atacante dos leões.
«Estou muito contente por estar em Lisboa, muito obrigado. Estou realmente contente por estar aqui. Claro que falei com o Vagiannidis», disse o avançado grego, que fez, na quinta-feira, o último jogo pelo Panathinaikos, ante o Samsunspor, despedindo-se com o apuramento para a Liga Europa, na equipa treinada pelo português Rui Vitória.
A chegada de Ioannidis a Alvalade dá ainda mais força à possível saída de Harder que, como o Maisfutebol noticiou este sábado, pode afinal reforçar o Leipzig.
