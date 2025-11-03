Fotis Ioannidis foi o jogador do Sporting escolhido para lançar a partida com a Juventus, da quarta jornada da Liga dos Campeões, marcada para esta terça-feira, às 20h. Em conferência de imprensa, o avançado grego falou do bom momento que a equipa vive, da possibilidade de ser titular em Turim e... de Pavlidis:

Extra motivação pelos resultados positivos?

«Estamos numa boa forma e sabemos que estamos a melhorar a toda a hora. Amanhã é um grande jogo contra uma equipa muito boa. Mal podemos esperar para entrar em campo. O nosso objetivo é ganhar, seja quem for o oponente.»

Ficou surpreendido com algo desde que chegou ao Sporting?

«Nada de especial. Tem sido muito bom. O clube é muito organizado e os meus colegas receberam-me muito bem. O treinador está sempre perto de mim e estou muito feliz.»

Acredita que será titular frente à Juventus?

«Não sei, para ser sincero estou aqui para ajudar a equipa. Estou a dar o máximo durante a semana e a dar tudo. Se começar ou for substituto, estou sempre preparado para ajudar.»

Consegue marcar mais golos que o compatriota Pavlidis, do Benfica?

«Não vou entrar nesse jogo. O Pavlidis é muito bom jogador, já cá está há dois anos e conhece a Liga. Cada um tem pontos fortes e fracos. Vamos ver como será no futuro.»

Surpreendido por este início em Alvalade e sente pressão pelo que custou aos cofres do Sporting?

«Não é surpresa porque sei o que consigo alcançar como jogador. Não sinto nenhuma pressão pelo dinheiro que custei. O mercado mexe-se muito estranhamente e não quero saber muito disso. Estou aqui para ajudar a equipa da melhor forma».